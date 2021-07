Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: "Ferienspiele"-Container aufgebrochen und geplündert/Schaden rund 4000 Euro

Rüsselsheim (ots)

Zwei Anhänger, zwei Container sowie ein Bauwagen der Jugendförderung der Stadt Rüsselsheim, die für die Ferienspiele derzeit im Festungsgraben abgestellt sind, gerieten in der Nacht zum Freitag (23.07.), in der Zeit zwischen 2.30 und 7.30 Uhr, in das Visier von Kriminellen. Die Täter hebelten mit zum Teil großer Kraftanstrengung Türen auf und durchwühlten anschließend die Innenräume. Sie entwendeten unter anderem Musikboxen, Bekleidung, Kameras, Tablets, Werkzeuge und Getränke. Teilweise wurden die erbeuteten Gegenstände im gesamten Festungsgraben verteilt. Nach ersten Schätzungen beträgt der Schaden etwa 4000 Euro. Wer in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 41 der Polizei in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

