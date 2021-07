Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Erneut Sattelzugmaschine gestohlen (GG-WL 266)

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Erneut geriet in der Nacht zum Freitag (23.07.) eine Sattelzugmaschine in das Visier von Kriminellen. Die Täter entwendeten den "Am Kupferwerk" geparkten Lastwagen der Marke Mercedes mit dem amtlichen Kennzeichen GG-WL 266 gegen 2.30 Uhr auf bislang nicht bekannte Weise. Den Auflieger koppelten die Unbekannten im "Mittelgewann" in Bischofsheim ab und fuhren anschließend mit der Sattelzugmaschine davon. Wer sachdienliche Hinweise, insbesondere zum Verbleib der gestohlenen Sattelzugmaschine geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden. In den vergangenen Wochen wurden bereits mehrere Sattelzugmaschinen im Bereich der Mainspitze entwendet (wir haben berichtet). Ein am vergangenen Wochenende (17./18.07.) in Bischofsheim gestohlener Sattelzug samt 33 Paletten Erfrischungsgetränken konnte in diesem Zusammenhang im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen am 20. Juli in Polen von der Polizei gestoppt werden. Der 61 Jahre alter aus Litauen stammende Fahrer wurde festgenommen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern derweil an. Unsere Bezugsmeldungen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4972078 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4958647

