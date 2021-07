Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: --Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen-- Säugling auf Klinikgelände ausgesetzt--

Darmstadt (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (24./25.07) wurde ein offensichtlich neugeborener männlicher Säugling auf dem Gelände des Klinikums Darmstadt im Bereich "Ärztlicher Bereitschaftsdienst" durch Unbekannte ausgesetzt. Da sich der kleine Bub aufgrund starker Unterkühlung zum Auffindezeitpunkt um 02.00 Uhr in einem kritischem Gesundheitszustand befand, wurde er unverzüglich in die Kinderklinik Darmstadt eingeliefert, wo sich sein Zustand aktuell glücklicherweise stabilisiert! Aufgefunden wurde der Säugling durch eine aufmerksame Zeugin, welche sich selbst als Patientin in den Räumlichkeiten des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes aufhielt und das Schreien des Säuglings wahrnehmen konnte. Der Neugeborene war unbekleidet in einem blauen Frottee-Kinderhandtuch mit Tierstickerei (Nilpferd) eingewickelt und in einem weißen Flechtkorb abgelegt. Auf dem Korb und über dem Säugling lag eine weiße Kindersteppdecke, im Mund trug der Junge einen Schnuller mit gelbem Band. Hinweise auf die Identität der Kindsmutter liegen aktuell nicht vor, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen noch in der Nacht übernommen. Die Ermittlungsbehörden bitten in diesem Zusammenhang auch auf Hinweise aus der Bevölkerung, welche zu der Identifizierung der Mutter führen könnten. Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)

