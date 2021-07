Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Verkehrsunfallflucht in Darmstadt auf der B42/ B3 - Zeugenaufruf

Darmstadt (ots)

Am Freitag, den 23.07.2021 kam es gegen 14:00 Uhr in Darmstadt auf der B42/B3, Gräfenhäuser Straße in Höhe der Eisenbahnunterführung zu einer Verkehrsunfallflucht. Vorangegangen war ein Verkehrsunfall zwischen einer silbernen Mercedes-Benz A-Klasse mit dem amtl. Kennzeichen DA-XX 6063 und einem LKW, welche die Straße nebeneinander in Fahrtrichtung Weiterstadt befuhren. Der Mercedes kollidierte in der Verjüngung der Straße mit dem LKW (Sattelzugmaschine mit Sattelauflieger) der Firma "HASSIA". Kennzeichen des LKW, sowie dessen Auflieger sind unbekannt. Der Auflieger soll weiß/gelb/blau lackiert sein. Der LKW entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Das Fahrzeug des Geschädigten war nicht mehr fahrbereit. Hinweise zum Fahrer/in oder Fahrzeug nimmt das 3. Polizeirevier Darmstadt (Arheilgen) unter der Telefonnummer 06151-969 41310 entgegen. Berichterstatter: PK Haaß

