Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Reinigungskraft im Bürogebäude überfallen

Wer kann Hinweise geben?

Dieburg (ots)

Eine Reinigungskraft wurde am frühen Freitagmorgen (23.07.) in einem Bürogebäude im Schloßgartenweg von einem Mann überfallen. Mit lauten Rufen und heftiger Gegenwehr konnte sich die Frau aus der Umklammerung befreien. Der Fremde ließ daraufhin von ihr ab und rannte aus dem Gebäude. Der Angreifer ist zwischen 25 und 40 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß. Der schlanke Mann soll nach Aussagen der Frau eine dunkle Hautfarbe, dunkle Augen sowie schwarze kurze Haare haben. Zur Tatzeit trug der Mann eine braune Lederjacke und eine dunkle Hose. Als Besonderheit ist ein braun gemustertes Dreiecks-Halstuch, dass der Mann um den Hals trug, aufgefallen. Zur Aufklärung des Sachverhalts hat das Kommissariat 10 in Darmstadt die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat gegen 5 Uhr im Schloßgartenweg/ Ecke Groß-Zimmerner-Straße Beobachtungen gemacht? Unter der Rufnummer 06151/ 969-0 können die fallzuständigen Ermittler erreicht werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell