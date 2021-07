Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Eppertshausen: Schneller Sucherfolg

Vermisste 18-Jährige aufgefunden

Eppertshausen (ots)

Einen schnellen Sucherfolg nach einer 18-Jährigen kann die Polizei am Freitagnachmittag (23.07.) verzeichnen. Eine Passantin entdeckte die Gesuchte in einem Gebüsch, einige Hundert Meter entfernt von ihrer Wohnanschrift. Die Heranwachsende ist augenscheinlich unverletzt und wurde durch Rettungskräfte nach Hause gebracht. Die junge Frau wurde seit den Morgenstunden von ihrer Familie vermisst, die auch die Polizei eingeschaltet hat. Die Polizei bedankt sich bei allen, die bei der Suche mitgeholfen haben. Hinweis an die Medien: Es wird um Löschung des veröffentlichten Bildes gebeten.

