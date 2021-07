Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Nachts am Löwenplatz/22-Jähriger mit Drogen in Umhängetasche

Rüsselsheim (ots)

Eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen wurde der Polizei in der Nacht zum Donnerstag (23.07.), gegen 3.20 Uhr, am Löwenplatz gemeldet. Die Beamten trafen dort anschließend mehrere Männer an. Bei der Kontrolle eines 22 Jahre alten Mannes fanden die Ordnungshüter rund 90 Gramm Marihuana in seiner Umhängetasche. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu verantworten haben. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der zuvor gemeldeten Auseinandersetzung dauern derweil an.

