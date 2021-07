Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Mann mit Messer bedroht/Polizei nimmt 24-Jährigen fest

Rüsselsheim (ots)

Einen 42 Jahre alten Mann bedrohte ein 24-Jähriger am Donnerstagnachmittag (22.07.), gegen 15.00 Uhr, in der Karl-Ulrich-Straße mit einem Messer. Der Bedrohte flüchtete sofort ins Haus und verständigte die Polizei. Der Angreifer konnte kurz darauf in Tatortnähe von der Polizei widerstandlos festgenommen werden. Das Messer wurde sichergestellt. Der 24-Jährige wurde aufgrund seines Gesundheitszustands anschließend in eine psychiatrische Klinik eingeliefert. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung ein.

