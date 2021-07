Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Autoaufbruch in der Nacht/Zeugen gesucht

Lampertheim (ots)

Ein in der Breslauer Straße geparkter Toyota geriet in der Nacht zum Donnerstag (22.07.) in das Visier von Autoaufbrechern. Die Täter öffneten das Fahrzeug auf bislang nicht bekannte Weise und erbeuteten anschließend unter anderem ein Navigationsgerät und Bargeld. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen mehrere hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Lampertheim unter der Telefonnummer 06206/9440-0 zu melden.

