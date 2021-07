Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Baugerüst und Materialien aus Hauseingang entwendet

Wer hat den Abtransport bemerkt?

Darmstadt (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (21.-22.7.) haben Täter Baumaterial, Alu-Abdeckplatten und auch ein Baugerüst aus dem Hauseingang eines Anwesens am Marktplatz entwendet. Der Wert der Beute dürfte nach ersten Schätzungen mindestens 2000 Euro betragen. Möglicherweise wurde der Abtransport der Geräte von Zeugen bemerkt? Sachdienliche Hinweise hierzu nimmt das K43 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell