Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Brensbach: Jahrelang auf der Flucht

Polizei nimmt gesuchten Räuber fest

Brensbach (ots)

Ein mit Haftbefehl gesuchter Räuber konnte durch die Polizei am Mittwochabend (21.07.) in einem Brensbacher Ortsteil festgenommen werden. Der 32-Jährige ist wegen Raubes und gefährlicher Körperverletzung vom Landgericht Düsseldorf bereits im Jahr 2017 zu einer Freiheitsstrafe von fünfzehn Monaten verurteilt worden. Nach dem Urteil konnte der Mann untertauchen und floh offensichtlich in den Odenwald. Zivilfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen machten den Aufenthaltsort des Gesuchten jedoch ausfindig und nahmen ihn gemeinsam mit einer Streife der Polizeistation Höchst fest. Der 32-Jährige wurde direkt in die nächste Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

