POL-ERB: Oberzent: Verletzter Motorradfahrer nach Unfall

Oberzent (ots)

Am Mittwochabend (21.07.) befuhr ein 32-jähriger Motorradfahrer gegen 17.30 Uhr die Landstraße 3120 vom Sensbachtal kommend in Richtung Beerfelden. Auf Höhe eines Parkplatzes verlor der Kraftradfahrer aus unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Zweirad und kam von der Fahrbahn ab. Er verletzte sich hierbei leicht und musste zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Motorrad des 32-Jährigen aus Viernheim entstand ein Schaden von 100 Euro.

