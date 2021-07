Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach: Qualmende Kerze ruft Rettungskräfte auf den Plan

Erbach (ots)

Eine brennende Kerze, die stark qualmte, hat am Mittwoch (21.07.) gegen 15 Uhr Polizei und Rettungskräfte in die Hauptstraße geführt. Dort wurde zunächst ein Gebäudebrand in einem Wohn-/ Geschäftshaus gemeldet. Die Erbacher Wehr konnte schnell Entwarnung geben und lüftete die Wohnung der dort lebenden Seniorin. Die Frau wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, weil sie sich im Gesicht verletzt hatte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell