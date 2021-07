Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reichelsheim: Joggerin trifft Exhibitionisten

Reichelsheim (ots)

Beim Joggen traf eine 23-jährige Frau auf einen geteerten Weg in Nähe des Waldbereichs auf einen Exhibitionisten. Der Mann hatte am Dienstag (20.07.) gegen 18.30 Uhr seine Hose geöffnet und sein Geschlechtsteil zur Schau gestellt. Die Polizei (K 10) in Erbach ist mit der Prüfung des Sachverhalts beschäftigt und sucht Zeugen, die Hinweise auf den gesuchten Mann geben können. Nach Beschreibung der Zeugin soll der leicht übergewichtige Mann etwa 50 Jahre alt sein. Er trug eine dunkle knielange Hose, ein dunkles T-Shirt sowie eine dunkle Baseball-Kappe. In der Nähe des Mannes parkte ein VW Touran, älteres Modell. Wer den Vorfall beobachtet hat und/ oder Hinweise zu ihm geben kann, wendet sich bitte an das Kommissariat 10 in Erbach. Telefon: 06062 / 953-0.

