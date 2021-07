Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Eppertshausen: Weiß-rotes Motorrad (OF-LW 306) entwendet

Wer kann Hinweise geben?

Eppertshausen (ots)

Ein in der Nähe der Kreisstraße 180 abgestelltes Motorrad, rückte am Dienstagmittag (20.7.) in das Visier Krimineller. Der Besitzer stellte sein Krad gegen 12 Uhr auf dem Parkplatz beim "Aje-See" ab und verriegelte das Lenkschloss. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelang es bislang unbekannten Kriminellen das weiß-rote Motorrad des Herstellers "Betamotor" zu entwenden. Zum Zeitpunkt des Diebstahls war an dem Krad das Kennzeichen "OF-LW 306" angebracht. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Wer in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort der entwendeten Maschine geben kann, wird gebeten, sich bei den Ermittlerinnen und Ermittlern des Kommissariats 41 der Dieburger Polizei unter der Rufnummer 06071/96560 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell