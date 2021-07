Polizeipräsidium Südhessen

Auf einen Zigarettenautomaten in der Grundstraße hatten es zwei noch unbekannte Täter am frühen Mittwochmorgen (21.7.) abgesehen. Mit einem Winkelschleifer und einem Stemmeisen brachen die Kriminellen gegen 1.30 Uhr den Zigarettenautomaten auf und machten sich mit der erbeuteten Rauchware auf und davon. Dabei konnte ein Täter beobachtet und grob beschrieben werden. Demnach war der Unbekannte circa 1,70 Meter groß, schwarz gekleidet und trug eine weiße Atemschutzmaske. Der von ihnen verursachte Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf circa 500 Euro. Das Kommissariat 43 in Darmstadt hat die Ermittlungen übernommen und ein Verfahren wegen des besonders schweren Diebstahls aufgenommen. Unter der Rufnummer 06151/969-41110 nehmen die Beamten alle sachdienlichen Hinweise entgegen.

