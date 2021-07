Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Lagerhalle von Supermarkt im Visier Krimineller

Weiterstadt (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag (18.7.) und Dienstag (20.7. haben noch unbekannte Täter versucht mit Gewalt in die Lagerhalle eines Supermarktes "Im Rödling" einzubrechen. Durch ihr massives Vorgehen verursachten sie einen Schaden von mindestens 2500 Euro an der Sicherheitstür. Die Täter gelangten in das Gebäude jedoch ist bislang noch unklar, ob sie Beute machten. Der auslösende Alarm trug mutmaßlich dazu bei, dass die Täter die Flucht ergriffen. Das Kommissariat 21/22 in Darmstadt ist mit den weiteren Ermittlungen betraut und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen, hat wird gebeten, sich bei den Beamten zu melden.

