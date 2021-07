Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Südhessen/ Darmstadt: Polizeipräsidium Südhessen ändert Telefonnummern

Achtung! Veränderung nur in Darmstadt ab dem 21.07.2021

Südhessen/ Darmstadt (ots)

Das Polizeipräsidium Südhessen ändert für die Dienststellen mit dem Standort in Darmstadt am 21. Juli 2021 die Nummern der Direktdurchwahl. Die bekannte Behördensammelnummer (06151 / 969-) bleibt weiterhin bestehen, ebenso die Erreichbarkeit der zentralen Vermittlungsstelle, die auch zukünftig unter der 06151 - 969-0 zu erreichen ist. Die Strukturen der Polizeidienststellen in Darmstadt haben sich fortwährend verändert. Diese Veränderungen spiegeln sich auch in der Erreichbarkeit der einzelnen Bereiche wieder und macht es notwendig, die vierstelligen Nummern auf fünfstellige Rufnummern zu erweitern. Neue Erreichbarkeiten der Dienststellen in Darmstadt: - 1. Polizeirevier (Innenstadt): 06151 / 969 - 41110 - 2. Polizeirevier (Bessungen, direkt im Polizeipräsidium): 06151 / 969 - 41210 - 3. Polizeirevier (Arheilgen): 06151 / 969 - 41310 - Polizeiposten Eberstadt: 06151 / 969 - 41500

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell