Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Einfamilienhaus im Visier Krimineller

Wer kann Hinweise geben?

Dieburg (ots)

Ein Einfamilienhaus in der Samuel-Morse-Straße rückte im Tatzeitraum zwischen Samstagmorgen (17.7.) und Montagabend (19.7.) in das Visier Krimineller. Ersten Erkenntnissen zufolge, gelangten die ungebetenen Gäste auf das Grundstück des Wohnhauses. Im Anschluss machten sie sich an der Terrassentür zu schaffen. Glücklicherweise scheiterte der Versuch diese aufzubrechen, woraufhin die Unbekannten das Weite suchten. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweise werden an die Beamten und Beamtinnen des Kriminalkommissariats 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 erbeten.

