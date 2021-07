Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt: Aufgebrochener Tresor gefunden

Wer kann Hinweise geben?

Bürstadt (ots)

Ein offensichtlich aufgebrochener Tresor wurde am Montagmorgen (19.07.) auf dem Gelände einer Tankstelle in der Forsthausstraße aufgefunden. Da nicht auszuschließen ist, dass der Tresor gestohlen wurde, sucht die Polizei den Besitzer oder Zeugen, die Hinweise geben können, wer das Behältnis im Laufe des letzten Wochenendes im Bereich des Staubsauerplatzes abgelegt hat. Der Tresor des Herstellers Conrad ist 31 Zentimeter breit und hat eine Höhe, wie auch Tiefe von 20 Zentimeter. Das Behältnis ist mit einer Mustertapete ausgelegt. Im Frontbereich ist ein Schloss sowie ein Ziffernfeld eingelassen. Alle Bilder zu dem Fundstück sind auf der Homepage des Polizeipräsidiums Südhessen unter Fahndung eingestellt, s. https://k.polizei.hessen.de/273343981 Hinweise zu dem Fall nehmen die Ermittler des Kommissariats 42 in Lampertheim entgegen. Telefon: 06206 / 9440-0

