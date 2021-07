Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Oberzent-Beerfelden: 500 Euro Schaden an Brandholz

Oberzent (ots)

Abgedecktes Brandholz hat am Montagabend (19.07.) im Friedhofsweg gebrannt. Das Feuer, dass gegen 22.45 Uhr der Polizei gemeldet wurde, hatten Passanten bereits vor Eintreffen der Feuerwehr Oberzent löschen können. Der Schaden an dem mehrere Meter langen Holzstapel ist etwa 500 Euro hoch. Die Kriminalpolizei (K 10) ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung. Zeugen, die ab 22 Uhr Verdächtiges rund um den Friedhofsweg bemerkt haben, melden sich bitte in Erbach unter der Telefonnummer 06062 / 953-0.

