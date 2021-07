Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Oberzent: MTB Centurion nach Festnahme von Fahrraddieben nicht zugeordnet

Wer kennt den Eigentümer?

Oberzent (ots)

Nachdem letzten Montag (12.07.) zwei Männer beim Diebstahl eines Fahrrades in Hetzbach erwischt wurden (wir haben berichtet), bitte die Polizei jetzt die Öffentlichkeit um Mithilfe. Bei der Durchsuchung der Wohnung stellten die Beamten neben dem zuvor gestohlenen Rad ein weiteres Fahrrad sicher, dessen Herkunft unklar ist. Die Ermittler gehen davon aus, dass dieses Rad ebenfalls gestohlen wurde. Die Polizei fragt: Wer vermisst sein Mountainbike der Marke CENTURION Blackfire? Die Grundfarbe des Rahmens ist schwarz mit weiß/ grünen Streifen. Zudem sind drei rote/weiße runde Aufkleber auf dem Rahmen aufgeklebt. Wer kann Hinweise zu dem Eigentümer geben? Alle Hinweise bitte an das Kommissariat 41 in Erbach melden. Telefon: 06062 / 953-0 Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4966984

