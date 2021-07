Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Verkehrsunfall-Flucht in Ober-Ramstadt, Brückengasse 15

Ober-Ramstadt (ots)

Am Freitag, 16.07.2021, parkte die Geschädigte gegen 14 Uhr ihren schwarzen VW Fox auf der gekennzeichneten Parkfläche am rechten Fahrbahnrand, in der Brückengasse 15, in Ober-Ramstadt. Das Fahrzeug der Geschädigten parkte dort im Zeitraum von Freitag, 16.07.2021, 14:00 Uhr bis Montag, den 19.07.2021, 06:00 Uhr. In diesem Zeitraum wurde der PKW beschädigt. Der PKW weist Beschädigungen in Form von Lackkratzern an der hinteren Stoßstange auf der Fahrerseite auf. Zudem konnte eine weiße Fremdfarbe im Bereich der Beschädigungen festgestellt werden. Hinweise werden durch die sachbearbeitende Polizeidienststelle Ober-Ramstadt unter der Rufnummer 06154-63300 entgegengenommen. Berichterstatter: PK Engelhardt

