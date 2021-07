Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Oberzent-Schöllenbach: Von Unfallstelle geflüchtet

Polizei sucht Zeugen

Oberzent (ots)

Am Montag (19.07.) gegen 16:20 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der L 3108 zwischen Hetzbach und dem Abzweig nach Schöllenbach, bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde. Dieser kam mit seinem Motorrad zu Sturz, als er einem PKW ausweichen musste, der ihm in einer Kurve mittig auf seiner Fahrspur entgegen kam. Der PKW fuhr unbeirrt weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Der 22-jährige Motorradfahrer beschrieb das flüchtige Fahrzeug als einen weißen BMW, welcher die L 3108 aus Richtung Hetzbach kommend in Richtung Schöllenbach befuhr. Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen BMW geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Erbach unter der Tel.-Nr. 06062 / 953-0 zu melden. Sachbearbeiterin: PK´in Pausch

