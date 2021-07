Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Brensbach/Nieder-Kainsbach: B38 nach Unfall komplett gesperrt

Brensbach (ots)

Am Montag (19.07.2021) gegen 14:10 Uhr befuhr ein 52 jähriger Mercedes Fahrer die B 38 in Fahrtrichtung Brensbach. Kurz hinter einem Landgasthof kam der Mercedes-Fahrer aus bisher ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden Mercedes Sprinter. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die Fahrzeugführer blieben beide unverletzt. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsarbeiten war die Fahrbahn ca. 90 Minuten voll gesperrt. Berichterstatter: Manz POK / Polizeistation Höchst i.Odw.

