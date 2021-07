Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Wald-Michelbach/ Aschbach: 2500 Euro Schaden nach Buntmetalldiebstahl

Wald-Michelbach (ots)

Rund 700 Kilogramm Altkupfer und Kleinteile aus Rotguss wurden in der Nacht zum letzten Freitag (15. - 16.07.) von einem Firmengelände für Sanitärbau in der Adolf-Koch-Straße gestohlen. Das Buntmetall wurde offensichtlich in zwei große Mörtelkübel, die üblicherweise für Kranverladungen vorgesehen sind, geladen und abtransportiert. Zuvor haben die Kriminellen den Sicherungszaun zum Altmetalllager überwinden und öffnen können.

Die Polizei in Wald-Michelbach (K 41) sucht dringend Zeugen, die im Tatzeitraum Verladetätigkeiten im Industriegebiet unterhalb des Ortsteils Aschbach bemerkt haben. Telefonisch sind die Ermittler unter der Rufnummer 06207 / 9405-0 für Hinweise zu erreichen.

