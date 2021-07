Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden: 49-Jährige attackiert und bestohlen/Polizei sucht Zeugen

Mörfelden-Walldorf (ots)

Eine 49 Jahre alte Frau wurde am Sonntagmorgen (18.07.), gegen 5.15 Uhr, am Tizianplatz, im Bereich der Unterführung am Bahnhof, von einem Unbekannten, der sich ihr von hinten näherte, unvermittelt mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der Kriminelle entwendete in der Folge den Geldbeutel samt wenigen Euro Bargeld sowie persönlichen Dokumenten der Frau und flüchtete zu Fuß vom Tatort.

Die 49-Jährige erlitt Verletzungen im Gesicht und musste medizinisch versorgt werden. Ihre Geldbörse wurde am Sonntagmittag in einem Gebüsch in der Nähe des Bahnhofs wieder aufgefunden.

Der Flüchtige ist etwa 30 Jahre alt, cira 1,70 Meter groß und kräftig. Der Mann hat dunkle, lockige Haare und trug dunkle Kleidung.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 35 in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell