Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Gedicht mit rassistischem Schriftzug übersprüht

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Weil ein Gedicht in der Otto-Röhm-Straße mit einem rassistischen Schriftzug übersprüht wurde, wird der polizeiliche Staatsschutz die Ermittlungen übernehmen. Das Gedicht ist auf einer Garagenwand angebracht und wurde auf einer Fläche von etwa vier Quadratmetern mit schwarzer Farbe beschädigt. Zeugen, die insbesondere am letzten Wochenende (16. - 18.07.) Beobachtungen zu der Tat gemacht haben, wenden sich bitte unter der Rufnummer 06151 / 969-0 an die Ermittler.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell