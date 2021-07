Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Trebur-Geinsheim: Kraftrad gestohlen (GG-XS 125)

Trebur (ots)

Ein vor dem Haus in der Gutenbergstraße abgestelltes Kraftrad der Marke Brixton, geriet in der Zeit zwischen Sonntagabend (18.07.), 21.15 Uhr und Montag (19.07.), gegen 1.00 Uhr, in das Visier von Dieben.

Die Täter entwendeten das verschlossene "Funbike" im Wert von über 2000 Euro auf bislang nicht bekannte Weise. An dem motorisierten Zweirad ist das Kennzeichen GG-XS 125 angebracht.

Hinweise auf den Verbleib des gestohlenen Kraftrads werden erbeten an die Polizeistation Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/1750.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell