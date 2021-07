Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Fürth: Polizei kontrolliert am Bahnhof und stellt Drogen sicher

Fürth (ots)

Etwas über zwei Gramm Cannabis hatte ein 15 Jahre alter Junge in seiner Unterhose versteckt, als eine Polizeistreife ihn zusammen mit anderen am Samstagmittag (17.07.) am Bahnhof in Fürth kontrolliert hat. Mutmaßlich hatte der Jugendliche die Droge kurz vor der Kontrolle gekauft. Ob das Cannabis von dem mitkontrollierten 14-Jährigen stammt, bei dem selbst und im Kinderzimmer über 21 Gramm des Betäubungsmittels, zwei Handys, eine Feinwaage und 220 Euro aufgefunden wurden, werden die weiteren Ermittlungen des Rauschgiftkommissariats noch zeigen. Entsprechende Strafanzeigen wurden schon gefertigt.

