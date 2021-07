Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Betrunkener droht mit Luftdruckwaffe

Groß-Gerau (ots)

Sieben junge Männer im Alter von 17 bis 21 Jahren wurden nach derzeitigem Ermittlungsstand am Freitagabend (16.07.), gegen 19.00 Uhr, im Europaring von einem 44 Jahre alten Mann mit einer Luftdruckwaffe bedroht.

Eine Polizeistreife nahm den 44-Jährigen anschließend in Tatortnähe vorläufig fest und beschlagnahmte die Waffe. Ein Atemalkoholtest bei dem Festgenommenen zeigte über drei Promille an. Er verbrachte die Nacht zwecks Ausnüchterung im Polizeigewahrsam und wird sich nun in Strafverfahren wegen Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz zu verantworten haben.

