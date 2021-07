Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Sattelzug mit 33 Paletten Erfrischungsgetränken gestohlen/130.000 Euro Schaden

Bischofsheim (ots)

Ein "An der Kreuzlache" geparkter Sattelzug samt 33 Paletten Erfrischungsgetränken, geriet in der Zeit zwischen Samstagnachmittag (17.07.) und Sonntagabend (18.07.), in das Visier von Kriminellen. Der Schaden beträgt rund 130.000 Euro.

Die schwarze Sattelzugmaschine der Marke DAF mit dem Kennzeichen OF-AV 75 und der Auflieger der Marke Schmitz-Cargobull mit dem Nummernschild OF-GR 147 wurden auf bislang nicht bekannte Weise entwendet.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell