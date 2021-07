Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Drei Kellerräume aufgebrochen

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Auf drei Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Havelstraße hatten es bislang noch unbekannte Täter am Sonntag (18.7.) in der Zeit zwischen 2 Uhr und 14.30 Uhr abgesehen. Am Nachmittag waren die Spuren der Täter entdeckt und die Polizei verständigt worden. Diese ermittelt nun wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu drei Kellerräumen und entwenden mindestens ein Fahrrad. Das Kommissariat 43 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 Hinweise von Zeugen entgegen.

