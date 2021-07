Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Tödlicher Badeunfall

Bischofsheim/ "Eulensee" (ots)

Am frühen Samstagabend (17.07.), 19.07 Uhr, wurde der Zentralen Leitstelle Groß- Gerau eine männliche Person in dem "Eulensee" gemeldet, welche laut Zeugen offensichtlich in einer Notlage wäre! Durch sofort alarmierte Rettungskräfte konnte die Person knapp dreißig Minuten später aus dem Wasser geborgen und an Land gebracht werden. Trotz intensiver Reanimationsmaßnahmen verstarb der 58-jährige Mainzer noch vor Ort, ein bereits gelandeter Rettungshubschrauber kam leider nicht mehr zum Einsatz. Ein bereits alarmierter Hubschrauber der Hessischen Polizeifliegerstaffel konnte während des Anfluges zu dem Einsatzort umkehren. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen, Hinweise auf Fremdverschulden liegen nicht vor! Vor Ort im Einsatz waren die Feuerwehren aus Bischofsheim und Nauheim, zwei Notärzte, drei Rettungswagen, der Brandschutzaufsichtsdienst, die Notfallseelsorge, ein Rettungshubschrauber und fünf Streifenwagen des Polizeipräsidiums Südhessen.

Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell