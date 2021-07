Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht

Verletztes Kind

Rüsselsheim (ots)

Unfallort: Rüsselsheim, Stahlstraße 7

Unfallzeit: Freitag, 16.07.2021, ca. 12.00 Uhr - 12.30 Uhr

Ein 11-jähriger Rüsselsheimer Junge befuhr mit seinem Kinderrad den Gehweg der Stahlstraße aus Richtung Adam-Opel-Straße kommend, in Richtung Aldi auf der rechten Seite. In Höhe Haus Nr. 7 bog ein silberfarbener Pkw Opel, evtl. ein Opel Astra, auf das dortige Firmengelände und kollidierte mit dem auf dem Gehweg fahrenden Jungen. Der Junge stürzte und verletzte sich leicht am rechten Knie und Ellenbogen. Am Rad des Jungen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 75 Euro. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um den entstandenen Schaden. Der Junge erzählte erst zu Hause von dem Vorfall, deshalb konnte die Unfallzeit nur in etwa bestimmt werden. Nach Angaben des Jungen hätten Passanten den Unfall beobachtet, die nun gebeten werden, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell