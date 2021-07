Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reichelsheim: Motorrollersitze aufgebrochen

Diebe stehlen Jacken

Reichelsheim (ots)

Aus den Staufächern von zwei Motorrollern wurden am Freitag (16.07.) zwischen 7.40 Uhr und kurz nach 10 Uhr eine schwarze Tommy Hilfiger Jacke und eine dunkelblaue Fleecejacke gestohlen. Der Gesamtschaden liegt bei über 500 Euro. Um an die Beute zu kommen sind die verschlossenen Sitzbänke aufgebrochen worden. Die Roller standen gemeinsam auf dem oberen Parkdeck einer Schule in der Straße An der Ruh. Wer im Tatzeitraum Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte beim Polizeiposten in Reichelsheim. Telefon: 06164 / 75695-40

