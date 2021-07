Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Heppenheim

Heppenheim (ots)

In dem Zeitraum zwischen dem 09.07.2021 und dem 15.07.2021 ist es in der Ernst-Schneider-Straße in Heppenheim zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Beschädigt wurde ein silberner Nissan. Als unfallverursachendes Fahrzeug könnte ein gelber Kleinwagen in Betracht kommen. Zeugen des Unfalles werden gebeten sich bei der Polizeistation in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/7060 zu melden.

