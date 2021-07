Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Trotz Warnung der Polizei/Trickdiebe ergaunern 5000 Euro

Mörfelden-Walldorf (ots)

Trotz einer Mitteilung über HessenWarn gelang es zwei bislang Unbekannten von einer Seniorin 5000 Euro zu erbeuten. Am Donnerstag (15.07.) wurde durch zahlreiche Mitteilungen aus Mörfelden-Walldorf bekannt, dass ein vermeintlicher Beamter der Kriminalpolizei vorwiegend ältere Herrschaften telefonisch kontaktierte und angab, dass man zwei Einbrecher festgenommen habe, welche eine Liste mit Daten der Angerufenen bei sich hatten. Diese Daten, insbesondere von Bankkonten, wolle man nun abgleichen.

Trotz einer sofort ausgelösten Warnung über HessenWarn, sowie einer Pressemitteilung, kam es zwischen 16.30 und 17.00 Uhr zu einem solchen Anruf bei einer Seniorin in der Freiburger Straße. Hierbei wurde der Frau durch den unbekannten Anrufer in akzentfreiem Deutsch mitgeteilt, dass bei ihr während ihrer Abwesenheit eingebrochen worden sei. Nachdem sie instruiert wurde, ihre Wertgegenstände zu überprüfen, sollte sie zu ihrer Bank gehen und 5000 Euro abheben. Das Geld müsse überprüft werden.

Zurück in ihrer Wohnung wurde die ältere Frau von einem Unbekannten aufgesucht. Der Kriminelle nahm das Geld an sich und flüchtete anschließend. Nach einiger Zeit wurde die Geschädigte allerdings misstrauisch und teilte der Polizei den Sachverhalt mit. Der Abholer des Geldes ist schlank und ungefähr 1,60 Meter groß. Weiterhin hat er schwarze, mittellange Haare und trug ein blaues Oberteil mit einer blauen zerrissenen Jeans, sowie eine Mund-Nase-Bedeckung.

Die sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung verlief ergebnislos. Zeugen, welche in diesem Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat K23 in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960 in Verbindung zu setzen.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4969582

