Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim/Ginsheim-Gustavsburg: Auto von Pizzaboten gestohlen/Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Rüsselsheim/Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Durch einen Autofahrer wurde am Donnerstag (15.07.) gegen 18.15 Uhr im Rugbyring in Rüsselsheim das am Mittwochabend (14.07) in Ginsheim-Gustavsburg gestohlene Auto eines Pizzaboten bemerkt (wir haben berichtet).

Der Mann hatte von dem Diebstahl in der Presse gelesen. Das Fahrzeug wurde anschließend durch den aufmerksamen Zeugen verfolgt, bis die Polizei vor Ort eintraf. Die eingesetzte Streife nahm die Verfolgung auf, allerdings wurden die Anhaltesignale durch den Fahrer zunächst ignoriert. Im Bereich der Großsporthalle konnte das Auto dann aber von den Ordnungshütern gestoppt und der 18 Jahre alte Fahrer festgenommen werden. Der Polo wurde von der Polizei sichergestellt. Im Rahmen der Überprüfung stellte sich zudem heraus, dass der junge Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und eine Softair-Pistole mit sich führte.

Der 18-Jährige wird sich nun in Strafverfahren wegen Diebstahls, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Waffengesetz zu verantworten haben.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4968951

