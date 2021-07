Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Nur kurz beim Bäcker/Rucksack aus Auto gestohlen

Rüsselsheim (ots)

Am Freitag (16.07.), gegen 05.00 Uhr, kam es in der Alten Poststraße zu einem Diebstahl aus einem Auto. Durch den Besitzer wurde das geparkte Fahrzeug nur kurz unverschlossen zurückgelassen, um in einer Bäckerei etwas zu kaufen. Diese kurze Zeitspanne nutzte ein Unbekannter, um einen Rucksack samt Inhalt im Wert von circa 450 Euro aus dem weißen Toyota zu entwenden.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim zuständigen Kommissariat K41 in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

