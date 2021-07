Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Unbekannter erbeutet 100 Euro mit Geldwechseltrick

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Ein noch unbekannter Trickdieb hat am Donnerstag (15.7.) sein Unwesen in der Grafenstraße getrieben. Der circa 40 bis 50 Jahre alte und etwa 1,60 bis 1,70 Meter große Kriminelle sprach gegen 11 Uhr einen 73-jährigen Passanten an und bat um Wechselgeld. Als der hilfsbereite Darmstädter sein Geldbeutel herausholte, griff der Täter plötzlich in das Portemonnaie, schnappte sich einen 100 Euro Schein und trat die Flucht an. Der Flüchtende hatte eine schlanke Statur, brach gebrochen Deutsch und war zum Zeitpunkt der Tat mit einer hellbraunen Jacke bekleidet. Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K24) ist mit dem Fall betraut und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten oder Hinweise zu dem Flüchtenden geben können, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell