POL-GG: Rennradfahrer von PKW bedrängt, Zeugen gesucht

65451 Kelsterbach (ots)

Bereits am Freitag, dem 02.07.2021 zw. 17:45 Uhr und 18:00 Uhr überholte in Kelsterbach auf der Dr.-Max-Fremery-Straße zwischen Fachmarktzentrum und Bahnhof ein weißer SUV Kia einen Rennradfahrer derart knapp, dass er mit Mühe einen Sturz verhinderte, sich hierbei jedoch verletzte. Am Kreisverkehr am Bahnhof folgte dann noch eine verbale Attacke zwischen PKW- und Radfahrer. Der Radfahrer warf schließlich seine Trinkflasche dem wegfahrenden PKW nach und traf dessen Heck. Zeugen werden dringend gebeten, sich unter Tel. 06107 / 71980 bei der Polizeistation Kelsterbach zu melden.

