POL-DA: Darmstadt: Geschlagen, gedroht und beraubt

Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest

Zwei 22 und 16-Jährige junge Männer werden sich nach ihrer Festnahme am Mittwochabend (14.7.) wegen des Verdachts des Raubes strafrechtlich verantworten müssen. Ersten Ermittlungen zufolge hatten der 22-Jährige aus Rödermark und sein 16-jähriger Begleiter aus Groß-Gerau nichts Gutes auf dem Ernst-Ludwigsplatz im Sinn. Dort sollen sie gegen 21.30 Uhr in Streit mit einem 21- Jährigen geraten sein. Was zunächst mit einem verbalen Streitgespräch begann soll zunehmend eskaliert und schlussendlich in einer körperlichen Attacke gemündet sein, wobei dem Attackierten die Kopfhörer geraubt worden sein sollen. Danach trat das Duo die Flucht an, konnte jedoch rasch im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung von der Polizei gestellt und vorläufig festgenommen werden. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurden beide entlassen.

