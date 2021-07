Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Unbekannte attackieren 56-Jährigen und entwenden Fahrrad

Zeugen gesucht

Griesheim (ots)

Wegen des Verdachts des Raubes hat die Kriminalpolizei in Darmstadt ein Verfahren eingeleitet und sucht für den Fortgang der Ermittlungen Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Nach ersten Erkenntnissen hatten es drei bis vier noch unbekannte Täter am Donnerstag (15.7.) gegen 1.30 Uhr in der Feldstraße nahe einer Tankstelle auf einen 56-Jährigen abgesehen. Dieser soll unvermittelt von den Tätern zu Boden geschlagen und seines Fahrrades beraubt worden sein. Mit dem Rad, einem silber-blauen Herrenrad mit Satteltasche, vom Hersteller "Herkules", flüchtete die Kriminellen. Sie wurden auf etwa 18 Jahre alt geschätzt und sollen alle Sportbekleidung getragen haben. Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Beamten des Kommissariats 35 telefonisch zu erreichen und nehmen alles Sachdienliche entgegen.

