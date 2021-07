Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt/Gräfenhausen: Zeugen nach versuchtem Wohnungseinbruch gesucht

Weiterstadt (ots)

Am Mittwoch (14.7.) gegen 3.30 Uhr hat ein noch unbekannter Täter sein Unwesen im Westring getrieben und versucht in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Nach ersten Erkenntnissen gelangte der Täter über ein rückwärtig gelegenes Gartentor auf das Grundstück und versuchte dort mit einem Besen von der Terrasse ein gekipptes Fenster zu öffnen. Das kriminelle Vorhaben scheiterte glücklicherweise und der Unbekannte trat die Flucht an. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/9690 bei der ermittelnden Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) zu melden.

