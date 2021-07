Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Autoscheibe eingeschlagen und Laptop erbeutet

Rüsselsheim (ots)

Ein "An der Lache" geparkter Mercedes geriet in der Nacht zum Mittwoch (14.07.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter schlugen mit einem Stein eine Scheibe des Fahrzeugs ein und entwendeten anschließend aus dem Innenraum eine Laptoptasche samt Laptop, kabellosen Kopfhörern sowie zwei Sonnenbrillen. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen insgesamt knapp 2000 Euro.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell