POL-DA: Groß-Gerau: Jugendliche attackiert und bestohlen/Zeugen gesucht

Groß-Gerau (ots)

Im Bereich der Luise-Büchner-Schule in der Jahnstraße, wurden am Mittwochabend (14.07.), gegen 22.50 Uhr, zwei 17 Jahre alte Jugendliche von drei Unbekannten attackiert. Einer der 17-Jährigen wurde hierbei geschlagen und leicht verletzt. Den anderen jungen Mann bedrohten die Täter mit einem Nothammer, entwendeten anschließend 40 Euro aus dessen Geldbörse und flüchteten zu Fuß in Richtung einer nahegelegenen Tankstelle. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang ergebnislos.

Einer der flüchtigen Männer hat einen dunklen Teint, hat schwarze Haare und trug Jeans sowie einen hellen Pulli. Der Zweite ist etwa 1,80 Meter groß, hat ebenfalls schwarze Haare und trug einen Lacoste-Anzug mit hellen Streifen. ZUdem führte er eine schwarze Umhängetasche mit sich. Ein weiterer Tatverdächtiger ist 1,60 bis 1,65 Meter groß, hat dunkle Haare und trug eine blaue Joggingjacke und eine dunkle Hose.

Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an das Kriminalkommissariat 35 in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960.

