Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Auto von Pizzaboten gestohlen (GG-XY 1)

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Ein als Lieferfahrzeug einer Pizzeria genutzter schwarzer VW Polo, wurde am Mittwochabend (14.07.), um kurz vor 22.00 Uhr, vor dem Lokal in der Darmstädter Landstraße von Unbekannten mit dem noch im Zündschloss steckenden Fahrzeugschlüssel entwendet. Der Pizzabote holte in der Pizzeria gerade eine weitere Essensauslieferung ab. An dem Fahrzeug sind die amtlichen Kennzeichen GG-XY 1 angebracht.

Wer in diesem Zusammenhang verdäöchtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise, insbesondere zum Verbleib des gestohlenen VW Polo geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 41 der Polizei Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

