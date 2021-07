Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Verkehrsunfallflucht in Heppenheim

Zeugen gesucht

Heppenheim (ots)

Heppenheim, Hambacher Tal - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, Zeugen gesucht

Am Sonntag, den 11.07.2021, ereignete sich um ca. 3:45 Uhr in Heppenheim, Hambacher Tal Höhe Hausnummer 113 ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Zwei rot-weiße Absperrpfosten wurden durch ein, bisher noch nicht ermitteltes, Fahrzeug beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Der unfallverursachende Fahrzeugführer entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. An der Unfallstelle konnten Fahrzeugteile aufgefunden werden, welche auf einen Opel Corsa D als Unfallverursacher hinweisen. Dieser müsste Beschädigungen im Bereich des rechten Frontscheinwerfers aufweisen.

Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann wird gebeten sich mit der Polizeistation Heppenheim unter TelNr.: 06252 / 706 - 0 in Verbindung zu setzen.

Berichterstatter: Beck, Polizeistation Heppenheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell