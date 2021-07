Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Zeugenaufruf nach Unfallflucht in Ober-Ramstadt

Ober Ramstadt (ots)

Zwischen Dienstag, 13.07.2021, 18:00 Uhr und Mittwoch, 14.07.2021, 07:45 Uhr wurde in der Eisstraße in Ober-Ramstadt ein am Fahrbahnrand geparkter, dunkelblauer Pkw Peugeot von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. An dem geparkten Peugeot entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 600EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter # 06154 / 6330 - 0 mit der Polizeistation Ober-Ramstadt in Verbindung zu setzten.

